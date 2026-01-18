60 سيارة وتذكرة موحدة.. مسارات خطوط النقل العام لخدمة معرض الكتاب

انتهت هيئة النقل العام بالقاهرة، من وضع خطة تشغيل أتوبيسات خدمة معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الجديدة.

المعرض ينطلق بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس خلال الفترة من 21 يناير إلى 3 فبراير 2026.

وتوفر هيئة النقل العام بالقاهرة، 60 أتوبيسًا قابلة للزيادة لخدمة زوار معرض الكتاب تغطي معظم مناطق القاهرة بالإضافة للخطوط الحالية العابرة للمعرض.

الأتوبيسات ستضع لافتة "خدمة معرض الكتاب"، على أن يتم تكثيف الأتوبيسات في الخطوط التي تشهد إقبالًا على المعرض للحد من أي زحام داخل مواصلات المعرض بالإضافة إلى تقليل زمن التقاطر.

وقد تم الاتفاق على تخصيص 7 خطوط خدمة خاصة لنقل المواطنين ورواد المعرض بأتوبيسات الهيئة كالتالي:

1- الخد الأول: يبدأ من ميدان عبدالمنعم رياض مرورًا برمسيس ثم العباسية وجامعة الأزهر ومحور المشير فمعرض الكتاب ويخدم هذا الخط 10 سيارات.

2- الخط الثاني يبدأ من دوران شبرا ثم شارع شبرا مرورًا بميدان أحمد حلمي ثم شارع رمسيس والعباسية ونادي السكة وجامعة الأزهر ومحور المشير فمعرض الكتاب ويخدم هذا الخط 10 سيارات.

3- الخط الثالث ينطلق من النزهة الجديدة مرورًا بميدان الحجاز ثم السبع عمارات ومكرم عبيد ومصطفى النحاس والمنهل والوفاء والأمل وصولًا إلى المعرض ويخدم هذا الخط 8 سيارات.

4- الخط الرابع يبدأ من الأميرية مرورًا بميدان المطرية والحلمية ثم كلية بنات عين شمس وميدان هشام بركات والحي السابع وحي السفارات فمعرض الكتاب ويخدم هذا الخط 7 سيارات.

5- الخط الخامس ينطلق من ميدان الجيزة ثم جامعة القاهرة مرورًا بالقصر العيني والسيدة عائشة والأوتوستراد وجامعة الأزهر فمعرض الكتاب ويخدم هذا الخط 10 سيارات.

6- الخط السادس يبدأ من صقر قريش مرورًا بكارفور المعادي ثم نادي وادي دجلة والطريق الدائري ومحور المشير وصولًا إلى معرض الكتاب ويخدم هذا الخط 7 سيارات.

7- الخط السابع يبدأ من المظلات ثم سراي القبة مرورًا بروكسي والسبع عمارات والحي الثامن والوفاء والأمل ومحور المشير فالمعرض ويخدم هذا الخط 8 سيارات.

وقرر إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، توحيد سعر تذكرة أتوبيسات معرض الكتاب لتصبح 10 جنيهات للرحلة الواحدة.

اقرأ أيضًا:

أمطار خفيفة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

بعد وفاة 5 أشقاء.. مأساة سخان الغاز تعيد التحذير من "القاتل الصامت"

بالأرقام.. الصحة تعلن حصاد العلاج على نفقة الدولة في 2025