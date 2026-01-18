قناة مجانية تنقل مباراة المغرب والسنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية

يترقب عشاق كرة القدم في القارة الأفريقية ومختلف أنحاء العالم مواجهة من العيار الثقيل، تجمع بين منتخبي المغرب والسنغال في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقرر إقامته مساء اليوم الأحد.

موعد مباراة المغرب والسنغال

تُقام المباراة النهائية بين المغرب والسنغال اليوم الأحد الموافق 18 يناير، على ملعب الأمير مولاي عبد الله. ويسعى منتخب المغرب، الملقب بـ«أسود الأطلس»، إلى حسم اللقاء والتتويج باللقب القاري، لتحقيق حلم الجماهير المغربية بعد غياب دام 50 عامًا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام:

التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة

الثامنة مساءً بتوقيت المغرب

العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة

القنوات الناقلة لمباراة المغرب والسنغال

تُنقل المباراة عبر شبكة قنوات «بي إن سبورتس» القطرية، وتحديدًا على قناة beIN Sports Max 1 HD، مع تعليق المعلق الرياضي جواد بده.

القناة المجانية الناقلة لمباراة المغرب والسنغال

أعلنت قناة المغربية الرياضية HD عن نقل المباراة النهائية بشكل مجاني وبجودة عالية، ليتمكن الجمهور من متابعة أحداث اللقاء كاملة، إلى جانب التحليل الفني وأبرز اللقطات لحظة بلحظة.

تردد قناة المغربية الرياضية HD

نايل سات:

التردد: 11474

الاستقطاب: رأسي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

عرب سات (Badr 6/7):

التردد: 12149

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

هوت بيرد:

التردد: 11585

الاستقطاب: رأسي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

وبهذه الترددات، يمكن للمشاهدين في المغرب والوطن العربي وأوروبا متابعة المباراة النهائية، والتعرف على كل التفاصيل المتعلقة باللقاء، بما في ذلك تشكيل الفريقين، الأهداف، وأبرز لحظات نهائي كأس الأمم الأفريقية.