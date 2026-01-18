"محل شك".. تطورات مفاجئة بشأن انتقال حمزة عبد الكريم إلى برشلونة

بعد قرار معتمد.. الزمالك يبدأ الاستعداد لموقعة المصري في الكونفدرالية

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، عن غموض يحيط بمستقبل انتقال حمزة عبد الكريم، مهاجم النادي الأهلي، إلى صفوف نادي برشلونة خلال فترة الانتقالات الحالية.

ووافق النادي الأهلي على إعارة حمزة عبد الكريم إلى برشلونة لمدة ستة أشهر، على أن تضمن عقد الإعارة بند أحقية الشراء بنهاية الموسم.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «سبورت» الكتالونية، فإن إدارة برشلونة تبحث عن التعاقد مع مهاجم لتدعيم فريق الشباب، في ظل معاناة الفريق من كثرة الإصابات، وذلك في إطار محاولاته للعودة إلى المستوى الأول.

وأشار التقرير إلى أن التطورات الأخيرة قد تؤثر على إتمام الصفقة، موضحًا أن انتقال حمزة عبد الكريم إلى برشلونة بات محل شك، دون الجزم بفشل الصفقة بشكل نهائي.

وأضافت الصحيفة أن فرص انضمام اللاعب إلى برشلونة ما زالت قائمة، إلا أن الصفقة قد تتعثر خلال الفترة المقبلة.