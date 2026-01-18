مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

السنغال

- -
21:00

المغرب

الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون

- -
16:00

نيوكاسل

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
18:30

إيفرتون

الدوري الإسباني

اتلتيكو مدريد

- -
17:15

ألافيس

الدوري الإسباني

ريال سوسيداد

- -
22:00

برشلونة

جميع المباريات

"محل شك".. تطورات مفاجئة بشأن انتقال حمزة عبد الكريم إلى برشلونة

كتب : محمد خيري

12:28 م 18/01/2026
كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، عن غموض يحيط بمستقبل انتقال حمزة عبد الكريم، مهاجم النادي الأهلي، إلى صفوف نادي برشلونة خلال فترة الانتقالات الحالية.

ووافق النادي الأهلي على إعارة حمزة عبد الكريم إلى برشلونة لمدة ستة أشهر، على أن تضمن عقد الإعارة بند أحقية الشراء بنهاية الموسم.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «سبورت» الكتالونية، فإن إدارة برشلونة تبحث عن التعاقد مع مهاجم لتدعيم فريق الشباب، في ظل معاناة الفريق من كثرة الإصابات، وذلك في إطار محاولاته للعودة إلى المستوى الأول.

وأشار التقرير إلى أن التطورات الأخيرة قد تؤثر على إتمام الصفقة، موضحًا أن انتقال حمزة عبد الكريم إلى برشلونة بات محل شك، دون الجزم بفشل الصفقة بشكل نهائي.

وأضافت الصحيفة أن فرص انضمام اللاعب إلى برشلونة ما زالت قائمة، إلا أن الصفقة قد تتعثر خلال الفترة المقبلة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حمزة عبد الكريم برشلونة النادي الأهلي

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

اللقاء الأخير بالمشرحة.. تشريح جثامين الأشقاء الخمسة ببنها بعد وصول والديهم
طريقة التشغيل.. 5 قنوات مجانية تنقل مباراة المغرب والسنغال في نهائي أمم أفريقيا