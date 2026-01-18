مع اقترابها من مصر| تعرف على أبرز سيارات علامة "جالاكسي" التابعة لجيلي

بعد خفض 200 ألف جنيه.. جيلي ستار راي تشعل حرب أسعار الـSUV في مصر

أرخص سيارة مستوردة في مصر بـ670 ألف جنيه وضمان مليون كم.. ماهي؟

للمقبلين على الشراء.. أسعار أرخص سيارة لعلامة MG الصينية في مصر

تستعد علامة جيلي Geely التجارية، إلى تدشين أحدث علاماتها الفرعية بالسوق المصري وهي "جالاكسي"، وذلك ضمن خطط العلامة الصينية لتعزيز تواجدها بقطاع السيارات الكهربائية والهجينة خلال الفترة القادمة.

تم الكشف عن علامة جالاكسي لأول مرة في فبراير 2023 ، وهي علامة متخصصة في السيارات الكهربائية والهجينة، وتم تحديدها كعلامة مستقلة في عام 2025. وأصدرت جالاكسي 7 طرازات منذ إطلاقها.

ونستعرض من خلال التقرير أيرز السيارات التي تقدمها علامة جالاكسي عالميًا:

جالاكسي L7

تنتمي جالاكسي L7 لفئة الـ SUV المدمجة، وتأتي بمحرك هجين قابل للشحن (PHEV)، بالإضافة إلى محرك بنزين سعة 1.5 لتر، وتتسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في 6.9 ثانية.

تأتي جيلي جالاكسي L7 بطول 4700 مم ، و 1905 مم للعرض، و 1685 مم للارتفاع، مع قاعدة عجلات تبلغ 2785 مم.

جالاكسي L6

تنتمي جالاكسي L6 لفئة السيدان، وتأتي بمحرك هجين قابل للشحن (PHEV)، وتأتي مزودة بنظام Thor EM-i الهجين الفائق، وتأتي بمدى قيادة إجمالي يصل إلى أكثر من 1300 كم.

تأتي جيلي جالاكسي L6 بطول 4782 مم، وعرض 1875 مم، وارتفاع 1489 مم، وقاعدة العجلات 2752 مم.

جالاكسي E8

تنتمي جالاكسي E8 لفئة السيدان، وهي سيارة كهربائية بالكامل (BEV)، وتأتي بمدى بمدى كهربائي يصل إلى 650 كيلومتر

تأتي جالاكسي E8 بطول 5010 ملم، وعرض 1920 ملم، وارتفاع 1465 ملم، مع قاعدة عجلات تبلغ 2925 ملم.

جالاكسي ستار 6

تنتمي جالاكسي E8 لفئة السيدان، وتعمل بنظام هجين (PHEV)، يجمع بين محرك بنزين 1.5 لتر ومحرك كهربائي، مع قوة إجمالية تتجاوز 379 حصانًا، ومدى كهربائي يصل إلى 125 كم.

تأتي جالاكسي ستار 6 بطول 4806 مم، وعرض 1886 مم، وارتفاع 1490 مم، وقاعدة عجلات 2756 مم.

اقرأ أيضًا:

أرخص سيارة مستوردة في مصر بـ670 ألف جنيه وضمان مليون كم.. ماهي؟

بعد خفض 200 ألف جنيه.. جيلي ستار راي تشعل حرب أسعار الـSUV في مصر

الأرخص محليًا فوق المليون مباشرةً.. فورثينج T5 EVO وجيتور X70 Plus وجهاً لوجه