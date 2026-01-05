حكم نهائي وبات.. النقض تؤيد إعدام المتهمين بقتل طفل قليوب

أصدرت محكمة النقض، في جلستها اليوم الاثنين، حكمًا نهائيًا وباتًا بالإعدام شنقًا بحق المحكوم عليهما (س. م. أ) و(م. م. أ) لإدانتهما بقتل طفل يبلغ من العمر 5 سنوات مع سبق الإصرار والترصد بمدينة قليوب بمحافظة القليوبية. ورفضت المحكمة الطعن المقدم منهما على حكم محكمة الجنايات السابق بالإعدام.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد القاياتي نائب رئيس محكمة النقض، وعضوية المستشارين محمد رضوان، هاني صبحي، عادل ماجد، وياسر الهمشري، وأمانة سر أشرف سليمان.

وكانت محكمة جنايات شبرا الخيمة قد قضت، في 3 ديسمبر 2023، بإعدام المتهمين بعد استطلاع رأي مفتي الديار المصرية.

ترجع وقائع القضية إلى ديسمبر 2022، حين تعرفت المتهمة الأولى على الطفل المجني عليه من محيط سكنها، واستغلت حداثة سنه وبراءته لتقيم معه علاقة ظاهرها الرعاية والاهتمام، مستغلة ثقته وضعفه وعدم إدراكه لما يُخطط له.

واتضح من التحقيقات أن المتهمة أحكمت سيطرتها على الطفل، مستغلة حاجته الطبيعية للأمان والقبول، في صورة استغلال إجرامي للطفل في التسول، بمساعدة المتهم الثاني الذي كان على علم بالعلاقة وشاركها في السيطرة عليه.

وأشارت التحقيقات إلى أنه عندما شكت المتهمة الأولى في سرقة الطفل لأموال منها، اعتدت عليه بالضرب باستخدام "سلك سميك"، وكبّلته وحبسته بحبل، ثم جرته إلى المتهم الثاني، الذي ضربه بقسوة حتى أغشي عليه.

بعد ذلك، قرر المتهمان التخلص من الطفل خشية افتضاح أمرهما، فوضعاه في جوال وألقياه في مقلب قمامة بمنطقة نائية، مما أدى إلى وفاته بعد انقطاع مصادر الحياة، في جريمة بغيضة تجسد القسوة والتجرد من الرحمة.

واعترف المتهمان أمام النيابة العامة بتفاصيل الواقعة كاملة.

وأوضحت المحكمة أن المجني عليه كان طفلاً صغير السن، أعزل، لا يستطيع الدفاع عن نفسه، مما يزيد من جسامة الجريمة ويبرز خطورة السلوك الإجرامي وتجرد المتهمين من الإنسانية.

اقرأ أيضًا:

محام يحسم الجدل حول تعديلات الإيجار القديم: لا يمكن إلغاء القانون- فيديو

لمدة 21 يوما..غلق كلي لمطلع كوبري التسعين الجنوبي بالقاهرة الجديدة (تحويلات مرورية)

بعد تحديث 2026.. كيف تستعلم عن مخالفات المرور وتقدم تظلم مجانًا