إعلان

الداخلية تضبط 5 ملايين جنيه من تجار العملة خلال 24 ساعة

كتب : علاء عمران

12:25 م 18/01/2026

تجار العُملة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon
كتب- علاء عمران:
واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملاتها لضبط مرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط نحو 5 ملايين جنيه من تجار العملة.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالإتجار بالعملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقارب 5 ملايين جنيه.
وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك استمرارًا للضربات الأمنية المكثفة ضد جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما لها من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية جرائم الإتجار الإتجار غير المشروع تجار العملة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

صراع المدى الممتد.. فورثينج S7 تشعل المنافسة مع إكسيد ES بمصر
أخبار السيارات

صراع المدى الممتد.. فورثينج S7 تشعل المنافسة مع إكسيد ES بمصر
آخرها تريند الماء المغلي.. أخطر تحديات "تيك توك" للأطفال والمراهقين
علاقات

آخرها تريند الماء المغلي.. أخطر تحديات "تيك توك" للأطفال والمراهقين
فضل شاكر وشجون الهاجري و"أحلام العصاري".. مفاجآت JOY AWARDS
زووم

فضل شاكر وشجون الهاجري و"أحلام العصاري".. مفاجآت JOY AWARDS
بعد قبول استئناف.. استمرار حبس رجل أعمال في واقعة التعدي على مدير "جيم
حوادث وقضايا

بعد قبول استئناف.. استمرار حبس رجل أعمال في واقعة التعدي على مدير "جيم
بالصور- حريق بمجمع المصالح في شبين الكوم وسقوط عدد من المصابين
أخبار المحافظات

بالصور- حريق بمجمع المصالح في شبين الكوم وسقوط عدد من المصابين

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
21:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تفعيل منظومة الدفع الإلكتروني بهيئة النقل العام
هل هناك نية حكومية لإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية؟ .. أمين خبراء الضرائب يجيب
بسبب كأس الأمم.. أول تحرك قضائي ضد حسام حسن واتحاد الكرة وقرار عاجل من المحكمة
طريقة التشغيل.. 5 قنوات مجانية تنقل مباراة المغرب والسنغال في نهائي أمم أفريقيا