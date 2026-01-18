موعد عودة منتخب مصر للقاهرة بعد خسارة برونزية أمم إفريقيا

تعود بعثة المنتخب المصري الأول لكرة القدم، بقيادة المدير الفني حسام حسن، إلى القاهرة مساء اليوم الأحد، عقب انتهاء مشاركته في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة حاليًا في المغرب.

وفشل المنتخب الوطني في التتويج بالميدالية البرونزية، بعد خسارته أمام منتخب نيجيريا بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، على ملعب محمد الخامس.

ومن المقرر أن تصل بعثة الفراعنة إلى القاهرة في تمام الساعة الثامنة مساءً، بعد إسدال الستار على مشوار المنتخب في البطولة القارية، التي تختتم منافساتها اليوم بإقامة المباراة النهائية بين منتخبي المغرب والسنغال.

وشهدت مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع إهدار كل من محمد صلاح وعمر مرموش لركلتي ترجيح، ليحرم المنتخب المصري من حصد الميدالية البرونزية في البطولة الإفريقية.