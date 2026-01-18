مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

السنغال

- -
21:00

المغرب

الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون

- -
16:00

نيوكاسل

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
18:30

إيفرتون

الدوري الإسباني

اتلتيكو مدريد

- -
17:15

ألافيس

الدوري الإسباني

ريال سوسيداد

- -
22:00

برشلونة

موعد عودة منتخب مصر للقاهرة بعد خسارة برونزية أمم إفريقيا

كتب : محمد خيري

11:50 ص 18/01/2026
تعود بعثة المنتخب المصري الأول لكرة القدم، بقيادة المدير الفني حسام حسن، إلى القاهرة مساء اليوم الأحد، عقب انتهاء مشاركته في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة حاليًا في المغرب.

وفشل المنتخب الوطني في التتويج بالميدالية البرونزية، بعد خسارته أمام منتخب نيجيريا بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، على ملعب محمد الخامس.

ومن المقرر أن تصل بعثة الفراعنة إلى القاهرة في تمام الساعة الثامنة مساءً، بعد إسدال الستار على مشوار المنتخب في البطولة القارية، التي تختتم منافساتها اليوم بإقامة المباراة النهائية بين منتخبي المغرب والسنغال.

وشهدت مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع إهدار كل من محمد صلاح وعمر مرموش لركلتي ترجيح، ليحرم المنتخب المصري من حصد الميدالية البرونزية في البطولة الإفريقية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر عودة منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية خسارة منتخب مصر

جميع المباريات

السنغال

- -
21:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

