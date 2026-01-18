إعلان

غلق 104 محال لعدم الالتزام بقرار الغلق ترشيدًا للكهربا

كتب : علاء عمران

12:33 م 18/01/2026

غلق المحال + ارشيفية

كتب- علاء عمران:
واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملاتها لضبط مرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط نحو 5 ملايين جنيه من تجار العملة.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالإتجار بالعملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقارب 5 ملايين جنيه.
وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك استمرارًا للضربات الأمنية المكثفة ضد جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما لها من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

وزارة الداخلية مجلس الوزراء ترشيد استهلاك الكهرباء

