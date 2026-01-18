الداخلية تطلق أغنية "عهد وقسم" احتفالًا بعيد الشرطة الـ74



كتب- علاء عمران:

أطلقت وزارة الداخلية، في إطار الاحتفالات بعيد الشرطة الـ74، أغنية وطنية جديدة بعنوان "عهد وقسم"، تجسيدًا لمعاني الإخلاص والتضحية التي يقدمها رجال الشرطة في سبيل حماية أمن الوطن واستقراره.

وتحمل الأغنية رسالة واضحة تؤكد التزام رجال الشرطة بعهدهم وقسمهم في أداء واجبهم الوطني مهما كانت التحديات، مستلهمة تاريخًا طويلًا من البطولات والتضحيات التي سطرها أبناء الشرطة المصرية دفاعًا عن مقدرات الدولة وسلامة المواطنين.

كما تعكس كلمات الأغنية روح الانتماء والفداء، وتعبر عن العلاقة الوثيقة بين جهاز الشرطة والشعب المصري.

وتأتي الأغنية ضمن مجموعة من الفعاليات والأنشطة التي تنظمها وزارة الداخلية احتفالًا بهذه المناسبة الوطنية، التي تحل في 25 يناير من كل عام، إحياءً لذكرى بطولات رجال الشرطة في معركة الإسماعيلية عام 1952، وما تمثله من رمز للصمود والشرف الوطني.

وقد لاقت أغنية "عهد وقسم" تفاعلًا واسعًا، لما تحمله من مشاعر صادقة ومعانٍ وطنية، تعكس تقدير الدولة لدور الشرطة، وتؤكد استمرارها في أداء رسالتها الأمنية والإنسانية، انطلاقًا من مسؤوليتها تجاه الوطن والمواطن.

