واصلت وزارة الداخلية جهودها لمواجهة جرائم استغلال الأحداث، حيث تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط عدد من المتورطين في استغلال الأطفال في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة الجيزة.

وأثمرت الحملة عن ضبط 17 متهمًا، بينهم 5 رجال و12 سيدة، من بينهم 8 لهم معلومات جنائية، وبصحبتهم 16 طفلًا تم استغلالهم وتعريضهم للخطر أثناء ممارسة تلك الأنشطة، وبمواجهة المتهمين، أقروا بارتكاب الوقائع المشار إليها.

وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، كما تم تسليم الأطفال لأهاليهم بعد أخذ التعهدات اللازمة بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول إلى ذويهم في إحدى دور الرعاية، بما يضمن حمايتهم وتأمين مستقبلهم.

وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية الوزارة المستمرة لحماية الأطفال من كافة صور الاستغلال، والتعامل الحاسم مع الممارسات التي تهدد سلامتهم وحقوقهم، مع تعزيز الشراكة مع الجهات المختصة لضمان رعاية شاملة ومستدامة للأطفال المعرضين للخطر.

