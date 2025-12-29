إعلان

إحالة 35 طعنًا على نتائج إعادة انتخابات النواب لمحكمة النقض

كتب : محمود الشوربجي

07:00 م 29/12/2025

انتخابات مجلس النواب

قضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الاثنين، باحالة 35 طعنًا على نتائج جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، والتي كانت قد أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات يوم الخميس الماضي لمحكمة النقض لاختصاصها بنظر صحة العضوية، فيما قررت بطلان عريضة دعوى.

واعتمد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوى، الخميس الماضي، النتيجة الرسمية لجولة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.

وأُجريت جولة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب يومي 15 و16 من شهر ديسمبر الجاري خارج مصر، ويومي 17 و18 من ذات الشهر داخل البلاد.

وشهدت هذه الجولة الانتخابية تنافسًا على 101 مقعد، وبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية داخل مصر 4494 لجنة بداخل 55 دائرة انتخابية موزعة على 13 محافظة.

انتخابات مجلس النواب 2025 نتائج إعادة انتخابات محكمة النقض

