الداخلية تُطلق أوبريت "فدا مصر" احتفالًا بعيد الشرطة الـ74

أطلقت وزارة الداخلية، في إطار الاحتفال بعيد الشرطة الـ74، أوبريتًا وطنيًا جديدًا بعنوان "فدا مصر"، يجسد معاني التضحية والفداء التي يقدمها رجال الشرطة دفاعًا عن أمن الوطن واستقراره.

ويأتي الأوبريت كرسالة تقدير وعرفان لتضحيات رجال الشرطة عبر تاريخهم الوطني، وما يبذلونه من جهود متواصلة لحماية مقدرات الدولة والحفاظ على سلامة المواطنين في مواجهة مختلف التحديات الأمنية. كما يعكس العمل روح الانتماء والولاء للوطن، ويبرز الدور المحوري لرجال الشرطة في دعم مسيرة الاستقرار والتنمية.

وتضمن الأوبريت مشاهد فنية معبرة، وكلمات وطنية مؤثرة، وألحانًا حماسية، تسلط الضوء على بطولات الشرطة المصرية وتضحيات الشهداء، وتؤكد أن أمن مصر سيظل خطًا أحمر لا تهاون فيه.

ويأتي تقديم "فدا مصر" ضمن سلسلة من الفعاليات الفنية والثقافية التي تنظمها وزارة الداخلية احتفالًا بعيد الشرطة، تأكيدًا على التواصل مع المواطنين، وترسيخ قيم الانتماء الوطني، وتقديرًا لدور الشرطة كشريك أساسي في حماية الوطن وبناء مستقبله.