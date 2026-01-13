استقبل القاضي عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وفدًا عراقيًا رفيع المستوى برئاسة اللواء الدكتور محمد سامي مظلوم، رئيس محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي بالعراق، وذلك بحضور كبار نواب رئيس محكمة النقض وأعضاء مجلس القضاء الأعلى.

وضم الوفد العراقي عددًا من القيادات القضائية والأمنية، من بينهم اللواء الحقوقي عماد عودة لايذ، مدير الإشراف والتقييم بمحاكم قوى الأمن الداخلي، واللواء الحقوقي كريم عباس موزان خطيم، إلى جانب العقيد الدكتور سالم علي محمد علي، مدير الشعبة القانونية، وعدد من الباحثين والخبراء القانونيين.

واستُهلت الزيارة بجولة تفقدية في مكتبة محكمة النقض التاريخية، حيث اطّلع الوفد العراقي على نفائس الكتب التراثية والموسوعات القانونية النادرة، بما أتاح لهم فرصة التعرف على تاريخ القضاء المصري وأهم مرجعياته القانونية.

ثم زار الوفد المكتب الفني للمحكمة، حيث استعرض القاضي محمد هلالي، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس المكتب الفني، دور المكتب في استخلاص المبادئ القانونية من الأحكام الصادرة، وإعداد النشرات التشريعية السنوية والنوعية، فضلًا عن متابعة المستجدات القانونية وتيسير وصولها إلى القضاة.

كما شملت الجولة النيابة العامة لدى محكمة النقض، حيث قدم القاضي معتز مبروك، نائب رئيس المحكمة ومدير النيابة، شرحًا مفصلًا حول مهام النيابة في دراسة الطعون وإعداد المذكرات القانونية، وما تقدمه من دعم فني للقضاة في اتخاذ القرارات القضائية.

واختُتمت الزيارة بجولة في مركز المعلومات، استعرض خلالها القاضي عمرو الزهيري، نائب رئيس المحكمة ومدير المركز، جهود محكمة النقض في مجال التحول الرقمي، بما يشمل رقمنة الأحكام وإتاحتها عبر منصات إلكترونية متطورة تسهّل أعمال البحث والعمل القضائي.

وفي ختام اللقاء، جرى تبادل الدروع التذكارية بين الجانبين، تعبيرًا عن عمق العلاقات الثنائية بين المؤسستين القضائيتين في البلدين الشقيقين، وما يجمعهما من تعاون قانوني مستمر.