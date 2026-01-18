إعلان

النيابة العامة تجري تفتيشا لمركز شرطة بدر

كتب : أحمد أبو النجا

11:55 ص 18/01/2026 تعديل في 12:01 م

النائب العام المستشار محمد شوقي

كلف النائب العام المستشار محمد شوقي فريقًا من أعضاء النيابة العامة بالانتقال لزيارة وتفتيش مركز شرطة بدر، وذلك في إطار توجيهاته بشأن التفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية.

وقالت النيابة العامة، في بيان لها، إن الفريق انتقل إلى المركز، حيث تفقد عنابر النزلاء للتحقق من مدى نظافتها وجاهزيتها وملاءمتها لأعدادهم، كما استمع إلى عدد من النزلاء بشأن تقييمهم لأوضاعهم المعيشية.

وأضاف البيان أن الفريق أجرى زيارة أولية أعقبتها زيارة ثانية، أسفرت عن انتظام سير العمل داخل المركز.

وأكدت النيابة العامة أنها ستواصل تباعًا تفتيش أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي، إعمالًا لدورها في صون وحماية الحقوق والحريات، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تُنفذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك وفقًا لما كفله الدستور والقانون، مع رصد ومتابعة أية شكاوى ترد في هذا الشأن.

