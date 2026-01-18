حريق على متن ناقلة مواشي بالبحر الأحمر وإصابة بحار

البحر الأحمر- مصراوي:

شهدت مياه البحر الأحمر، صباح اليوم الأحد، حادثًا بحريًا بعد اندلاع حريق مفاجئ على متن ناقلة المواشي KARAZI أثناء إبحارها في طريقها من رومانيا إلى المملكة العربية السعودية، وذلك بالقرب من جزيرة الجفتون وعلى مسافة قريبة من نطاق ميناء الغردقة.

وأسفر الحادث عن إصابة أحد أفراد طاقم السفينة من الجنسية السورية، حيث جرى نقله على وجه السرعة إلى مستشفى الغردقة العام لتلقي الإسعافات اللازمة، وجرى حجزه بقسم العناية المركزة، فيما أكدت مصادر طبية خضوع حالته للمتابعة الدقيقة.

وفور تلقي البلاغ، دفعت الجهات المختصة بعدد من الوحدات البحرية للتعامل مع الحريق، وتمكنت من السيطرة عليه وتأمين الناقلة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة طاقم السفينة وعدم تأثر حركة الملاحة البحرية في المنطقة.

وتواصل الجهات المعنية التنسيق فيما بينها للوقوف على أسباب الحريق وملابساته، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة وفق القوانين المنظمة للحوادث البحرية، مع استمرار التحقيقات الفنية للوقوف على ملابسات الواقعة بشكل كامل.