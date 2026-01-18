بينها المغرب ضد السنغال.. مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

إعلامي يكشف مفاجأة في تجديد عقد فيستون مايلي مع بيراميدز

تقام اليوم الأحد الموافق 18 يناير، العديد من المباريات القوية المليئة بالندية والمنافسة، في مختلف البطولات.

ومن أبرز مباريات اليوم، مواجهة منتخب المغرب ضد السنغال في نهائي كأس أمم أفريقيا، ومباراة برشلونة أمام نظيره ريال سوسيداد في الدوري الإسباني.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

خيتافي ضد فالنسيا - 3:00 مساء - بي إن سبورت 3

أتلتيكو مدريد ضد ألافيس - 5:15 مساء - بي إن سبورت 3

سيلتا فيجو ضد رايو فايكانو - 7:30 مساء - بي إن سبورت 3

ريال سوسيداد ضد برشلونة - 10:00 مساء - بي إن سبورت 3

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

ستراسبورج ضد ميتز - 4:00 مساء - بي إن سبورت 4

ستاد رين ضد لو هافر - 6:15 مساء - بي إن سبورت 5

نانت ضد باريس أف سي - 6:15 مساء - بي إن سبورت 4

أولمبيك ليون ضد بريست - 9:45 مساء - بي إن سبورت 4

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون ضد نيوكاسل يونايتد - 4:00 مساء - بي إن سبورت 1

أستون فيلا ضد إيفرتون - 6:30 مساء - بي إن سبورت 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني

شتوتجارت ضد يونيون برلين - 4:30 مساء - منصة شاهد

أوجسمبورج ضد فرايبورج - 6:30 مساء - إم بي سي أكشن

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

بارما ضد جنوى - 1:30 مساء - منصة starz play

بولونيا ضد فيورنتينا - 4:00 مساء - منصة starz play

تورينو ضد روما - 7:00 مساء - منصة starz play

إي سي ميلان ضد ليتشي - 9:45 مساء - منصة starz play

مواعيد مباريات الدوري السعودي

الحزم ضد القادسية - 5:15 مساء - ثمانية

الرياض ضد التعاون - 7:30 مساء - ثمانية

نيوم ضد الهلال - 7:30 مساء - ثمانية 1

موعد مباراة نهائي كأس أمم أفريقيا

المغرب ضد السنغال - 9:00 مساء - بي إن سبورت ماكس 1