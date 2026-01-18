أمن المنافذ يضبط 5 قضايا تهريب وينفذ 272 حكمًا خلال 24 ساعة

كثفت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التهريب وتشديد الرقابة الأمنية على مختلف المنافذ، في إطار خطة متكاملة تهدف إلى إحكام السيطرة على المنافذ الجمركية والحد من مخالفات الإجراءات والقوانين المنظمة.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ، بالتنسيق مع الجهات المعنية، خلال 24 ساعة عن تحقيق نتائج إيجابية على عدة محاور:

مكافحة جرائم التهريب: تم ضبط 5 قضايا متنوعة للبضائع المهربة عبر المنافذ الجمركية.

المخالفات المرورية: ضبط 3772 مخالفة مرورية شملت صورًا مختلفة من التجاوزات.

الأمن العام: ضبط 49 قضية، وتنفيذ 272 حكمًا قضائيًا متنوعًا ضمن جهود إنفاذ القانون وضبط المطلوبين.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع المضبوطة، مع التأكيد على استمرار الحملات الأمنية في كافة منافذ الجمهورية لضمان إحكام السيطرة الأمنية والتصدي لكافة صور الجريمة والتهريب.

ويأتي ذلك تأكيدًا على جاهزية أجهزة الوزارة واستمرارها في العمل على مدار الساعة للحفاظ على الأمن والنظام، وحماية الاقتصاد الوطني من محاولات الإضرار به عبر المنافذ المختلفة.