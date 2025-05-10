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حريق هائل يلتهم مطعمًا شهيرًا بمصر الجديدة.. وإخلاء السكان أعلى العقار

11:56 م السبت 10 مايو 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    حريق مطعم بمصر الجديدة
  • عرض 4 صورة
    حريق مطعم بمصر الجديدة
  • عرض 4 صورة
    حريق مطعم بمصر الجديدة
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كتب- صابر المحلاوي:
شبّ حريق هائل، مساء اليوم، داخل أحد المطاعم الشهيرة بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة، ما استدعى الدفع بـ5 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران ومنع امتدادها.

وتلقى قسم شرطة مصر الجديدة بلاغًا من شرطة النجدة باندلاع حريق داخل مطعم شهير، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحادث.

وقامت قوات الحماية المدنية بإخلاء العقار السكني أعلى المطعم من السكان، بعد امتداد ألسنة اللهب، بينما يواصل رجال الإطفاء جهودهم للسيطرة على الحريق.

وتجري الأجهزة الأمنية تحريات موسعة، تشمل سماع أقوال الشهود وفحص كاميرات المراقبة، للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، كما تم تحرير محضر بالحادث وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيق.

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حريق مطعم مطعم شهير الحماية المدنية
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