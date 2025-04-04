كتلة لهب على الأوتوستراد.. النيران تلتهم سيارة بالمعادي (صور)

تصوير - عبير القاضي:

شب حريق بسيارة ملاكي على طريق الأوتوستراد بالمعادي، ما تسبب في شلل مروري على الطريق ، خاصة في الحارة المرورية التي اشتعلت بها النيران في السيارة.

ورصدت صور التهام النيران للسيارة بشكل كامل، حيث امتدت ألسنة اللهب من مقدمة السيارة إلى الخلف، وتحولت السيارة إلى كتلة لهب على الطريق، ما تسبب في كثافة مرورية على الطريق.

فيما تمكن رجال الشرطة من السيطرة على حريق السيارة، وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها.

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