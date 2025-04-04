"الأب وعياله قتلوا أوسا بالسيف".. ماذا كشف الطب الشرعي في جريمة السلام؟

كتب ـ رمضان يونس:

حصل "مصراوي" على صورة من تقرير الطب الشرعي في القضية رقم 1746 لسنة 2024 جنايات السلام أول، والمُقيدة برقم 5124 لسنة 2024 كُلي شرق القاهرة، في واقعة مقتل شاب يدعى "أوسا" على يد الجيران، أمام منزله في منطقة السلام بالقاهرة.

وتضمن تقرير الطبيب الشرعي تفاصيل ما جرى في الواقعة، وشمل أوله الكشف الظاهري الذي تبين منه أنه في حوالي العقد الثالث من العمر؛ في دضع الارتكاء، والتعفن ليتضح ظاهريا بعد، إذ تبين بمناظرة عموم الجثة وجود جرح مستوى ومتباعد الحواف بطول حوالي 5 سم يقع بشكل مستعرض بأعلى أنسجة العضد الأيسر تحت مستوى الإبط بحوالي 6 سم.

وذكر التقرير الطب الشرعي، وجود جرح مستوى ومتباعد الحواف بطول حوالي 6سم يقع بشكل مائل أعلى الكتف الأيسر، كما تبين وجود جرح مستوى ومتباعد الحواف بطول حوالي 10سم يقع بشكل رأسي أعلى باطن الساعد الأيسر نهايته العليا تحت مستوى المرفق الأيسر بحوالي 8 سم.

وأوضح التقرير الطبي أنه بالشق على فروة الرأس تبين وجود انسكابات دموية وكسر شطفي بالصفيحة الخارجية لعظمة الجبهة مقابل جرح مستوى ومتباعد الحواف والمخ، كما بالشق على أنسجة العنق لم يتبين وجود انسكابات دموية والغضاريف الحنجرية وجدر القصبة الهوائية والمريئ بحالة سليمة وتجويفها خالي من المحتويات.

وبتوقيع الكشف على أنسجة الصدر، لم يتبين وجود انسكابات دموية وعلم القفص الصدري بحالة سليمة وخاليين من الكسور والقلب والرئتين بشكل وحجم طبيعي، كما تبين بالشق على الأنسجة الرخوة والعضلات بجدار البطن لم يتبين وجود انسكابات دموية وتجويف البطن الخالي من الأنزفة وأحشاء البطن.

وذكر التقرير الطب الشرعي أن الإصابة المشاهدة والموصوفة بأعلى أنسجة العضد الأيسر،بجسد المجني عليه، مُحدثة قطع بالعضلات و الشريان العضدي الأيسر ومخلفة انسكابات دموية غزيرة وذو مقبض خشبي وسلاح أبيض "سيف" ذو نصل معدني حاد بالشاش الأبيض ملفوف من الأعلى بلاصق أسود به بعض آثار التلوثات الدموية، وتبين من الفحص وجود "سيف ثقيل" له مقبض ملفوف برباط بني وله نصل حاد فضي اللون يطول حوالي 15 سم وعرض 1 سم حوالي وعند حافته تلوثات حمراء تشبه الدماء.

وأثبت التقرير الطبي أن الإصابات المشاهدة والموصوفة بالكشف الظاهري هي إصابات حيوية حديثة ذات طبيعة قطعية حدثت من المصادمة بأداة أو أدوات ذات حافة حادة وثقيلة نوعًا أيّا كان نوعها وهي جائزة الحدوث مثل "السيف و كزلك"، وتعزي الوفاة نتيجة قطع في الشريان العضدي الأيسر أدى إلى نزيف غزير وهبوط حاد في الدورة الدموية.

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل أولى جلسات محاكمة طالبين ووالدهما، المتهمين بقتل الشاب "أوسا" أمام منزله في منطقة السلام، بسبب خلاف على "كاب"، إلى جلسة 27 أبريل المقبل.

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