خرجوا في 3 نعوش منفصلة.. لماذا أعدمت الداخلية الأشقاء الثلاثة؟ (صور)

كتب- أحمد عادل:

نفذت مصلحة السجون، حكم الإعدام بحق ثلاثة أشقاء من محافظة الدقهلية بينهم سيدة، بعد إدانتهم بقتل صراف تأمينات في محافظة بورسعيد، في جريمة مأساوية وقعت قبل خمس سنوات.

تعود أحداث الواقعة إلى صباح يوم 8 يوليو 2019، كان المشهد صادمًا داخل مكتب بريد بورسعيد، حين دخل زملاء "محمد النهري" صراف التأمينات، إلى مقر عملهم ليجدوه جثة هامدة وغارقًا في دمائه، بعد أن تلقى 9 طعنات قاتلة اخترقت صدره ورقبته وبطنه.

كان "النهري" معتادًا على مساعدة المحتاجين، ومن بين من عطف عليهم سيدة تُدعى "فاطمة ا."، والتي استغلت إحسانه أسوأ استغلال، وأبلغت شقيقيها "أحمد" و"كريم"، بأن الموظف يحتفظ بمبلغ مالي كبير خاص بالتأمينات داخل المكتب.

بدأ الشيطان يوسوس للأشقاء الثلاثة، الذين قرروا مراقبة "النهري"، وأعدوا مخططًا إجراميًا للاستيلاء على المبالغ المالية، وعرف كلًا منهم دوره.

في اللحظة المناسبة تسلل الأشقاء الثلاثة إلى مكتب البريد، بعد التأكد من أن الموظف داخل المكتب بمفرده وبحوزته عهدة مالية كبيرة، وباغتوه بأن قيدوا حركته، وعندما حاول مقاومتهم أقدم أحدهم على طعنه عدة طعنات متفرقة بالجسد حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

استولى الأشقاء الثلاثة على مبالغ مالية كبيرة من داخل مكتب البريد، ولاذوا بالفرار من مكان الواقعة، تاركين "النهري" خلفهم غارقًا في دمائه بـ9 طعنات.

يقظة الأجهزة الأمنية، توصلت لهوية المتهمين، وبإجراء التحريات وبإعداد الأكمنة تمكن رجال الأمن من القبض على المتهمين الثلاثة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بتهمة القتل العمد المقترن بالسرقة، وبعد فاصل من الجلسات أصدرت محكمة جنايات أول درجة حكمها بالإعدام شنقًا للأشقاء الثلاثة.

بعدها استنفد المتهمون بقتل موظف صرف التأمينات وسرقة مكتب بريد بورسعيد، جميع درجات التقاضي التي أيدت الحكم الصادر من محكمة أول درجة.