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تحرك قضائي بشأن واقعة صفع طفل داخل سنتر تعليمي بحلوان

05:44 م الأربعاء 12 فبراير 2025
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كتب- أحمد عادل:

حددت المحكمة المختصة جلسة 6 أبريل المقبل كأولى جلسات محاكمة مدرس لغة إنجليزية، بعد اتهامه بصفع طفل خلال حضوره المراجعة النهائية داخل سنتر تعليمي بحلوان.

وكانت النيابة العامة قد قررت إخلاء سبيل المدرس المتهم بالتعدي على الطالب "آدم" داخل السنتر، وذلك بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.

وقالت هيام محمد، محامية الطالب المجني عليه، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن المدرس اعتدى على الطفل بالضرب المبرح أثناء المراجعة النهائية لمادة اللغة الإنجليزية، وذلك بسبب إجابته على أحد الأسئلة دون إذن.

وأضافت المحامية أن "آدم" فوجئ بقيام المدرس بصفعه على وجهه عقب إجابته، وعندما رفض استكمال المراجعة، انهال عليه المدرس بالضرب.

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تحرك قضائي المدرس المتهم بصفع طفل صفع طفل لإجابته دون إذن سنتر تعليمي بحلوان
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