مقتل عنصرين إجراميين وضبط 1.3 طن مخدرات بقيمة 102 مليون بالأقصر

كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية حملاتها لضرب أوكار الإجرام وتجار المخدرات والأسلحة، حيث كشفت التحريات عن بؤر إجرامية في عدد من المحافظات تضم عناصر شديدة الخطورة تتاجر بكميات كبيرة من المخدرات والأسلحة غير المرخصة.

وبعد استصدار الإجراءات القانونية واستهداف العناصر بمشاركة قوات الأمن المركزي، وقع تبادل لإطلاق النار أسفر عن مصرع عنصرين شديدي الخطورة في محافظة الأقصر، أحدهما سبق الحكم عليه بالمؤبد في قضية قتل، إضافة إلى أحكام أخرى في قضايا مخدرات وسرقة بالإكراه وحيازة سلاح.

كما تم ضبط باقي عناصر التشكيلات الإجرامية وبحوزتهم أكثر من 1.3 طن مخدرات متنوعة و69 قطعة سلاح ناري، وتقترب القيمة المالية للمضبوطات من 102 مليون جنيه.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار جهودها لاستهداف هذه البؤر وضبط كافة المتورطين، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة.