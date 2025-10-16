ضبط 105 ألف مخالفة مرورية و 96 حالة تعاطي مخدرات خلال 24 ساعة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 105847 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة.

"السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، موقف عشوائى، التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، مخالفة شروط التراخيص"، كما تم فحص 1943 سائق بينهم 96 حالة تعاطى مواد مخدرة منهم.

وتواصل الإدارة العامة للمرور حملاتها الانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، وأمكنm ضبط 966 مخالفة مرورية متنوعة "تحميل ركاب، شروط التراخيص، أمن ومتانة"، وفحص 145 سائق بينهم 10 حالات تعاطى المواد المخدرة، وضبط عدد 8 محكوم عليهم، كما تم التحفظ على 4 مركبات لمخالفتهم قوانين المرور.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

