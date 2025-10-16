إعلان

ضبط 105 ألف مخالفة مرورية و 96 حالة تعاطي مخدرات خلال 24 ساعة

كتب : علاء عمران

12:25 م 16/10/2025

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 105847 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة.

"السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، موقف عشوائى، التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، مخالفة شروط التراخيص"، كما تم فحص 1943 سائق بينهم 96 حالة تعاطى مواد مخدرة منهم.

وتواصل الإدارة العامة للمرور حملاتها الانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، وأمكنm ضبط 966 مخالفة مرورية متنوعة "تحميل ركاب، شروط التراخيص، أمن ومتانة"، وفحص 145 سائق بينهم 10 حالات تعاطى المواد المخدرة، وضبط عدد 8 محكوم عليهم، كما تم التحفظ على 4 مركبات لمخالفتهم قوانين المرور.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حريق يلتهم أتوبيسا في القناطر وتحرك المطافي يمنع كارثة

الهيئة الوطنية للانتخابات: 2826 مرشحًا فرديًا و4 قوائم يتنافسون على مقاعد مجلس النواب

مصرع شاب إثر تصادم دراجة بخارية بـ"عربة كارو" في بورسعيد

