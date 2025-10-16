إعلان

مصرع شاب إثر تصادم دراجة بخارية بـ"عربة كارو" في بورسعيد

كتب : مصراوي

03:07 ص 16/10/2025

جثة - أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


كنب- محمد فتحي:

توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، شاب إثر إصابته بحادث سير في نطاق حى المناخ بمحافظة بورسعيد.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية في بور سعيد، إخطار من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم أسفر عن وفاة الشاب "أ.ع.إ" 17 عامًا.

على الفور تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى النصر تحت تصرف النيابة العامة، تمهيدًا لاستخراج تصاريح الدفن واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي كلفت إدارة البحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بور سعيد حادث تصادم بورسعيد حادث بورسعيد النيابة العامة دراجة نارية أمن بورسعيد

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان