مصرع شاب إثر تصادم دراجة بخارية بـ"عربة كارو" في بورسعيد



كنب- محمد فتحي:

توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، شاب إثر إصابته بحادث سير في نطاق حى المناخ بمحافظة بورسعيد.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية في بور سعيد، إخطار من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم أسفر عن وفاة الشاب "أ.ع.إ" 17 عامًا.

على الفور تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى النصر تحت تصرف النيابة العامة، تمهيدًا لاستخراج تصاريح الدفن واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي كلفت إدارة البحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.