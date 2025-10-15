حريق يلتهم أتوبيسا في القناطر وتحرك المطافي يمنع كارثة

اشتعلت النيران في أتوبيس مع تصاعد ألسنة اللهب والدخان الكثيف خلف معرض «توشيبا» الشهير بمنطقة أبوالغيط التابعة لمركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

وفور الإبلاغ، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وبدأت جهود السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى المعارض والمحال المجاورة.

وبحسب المعاينة الأولية، فإن الحريق اندلع في الأتوبيس أثناء توقفه، وتم التعامل مع النيران بسرعة قبل أن تتسبب في خسائر كبيرة أو إصابات بشرية.

وأكد شهود عيان أن رجال الإطفاء نجحوا في السيطرة على الموقف خلال دقائق محدودة، وسط تعاون من الأهالي الذين ساعدوا في إبعاد السيارات القريبة وتسهيل حركة سيارات الإطفاء.

ولم تُسجل أي إصابات بين المواطنين أو العاملين بالمنطقة، فيما يجري حاليًا فحص الأتوبيس للوقوف على أسباب اندلاع الحريق، وهل وراءه ماس كهربائي أم عامل فني آخر.