السيطرة على حريق "الزرايب" المروع

كتب ـ رمضان يونس:

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق المروع الذي شب في منطقة "الزرايب" بحي منشأة ناصر.

فيما يجري رجال الإطفاء عملية "تبريد" في موقع الحريق، للتأكد من عدم اندلاع النيران مرة أخرى.

وأخلت الجهات المعنية بالتنسيق مع قوات الحماية المدينة عددا من المنازل المحيطة بالحريق الذي نشب بمنطقة الزرايب في حي منشأة ناصر بالقاهرة، تحسبا لامتداد ألسنة اللهب لعدد كبير من المنازل.

كما تم قطع الغاز الطبيعي عن المنطقة، وأيضا تم فصل التيار الكهربائي تماما لحين السيطرة على النيران، كما دفعت إدارة الحماية المدنية بـ10 سيارات إطفاء لدعم جهود رجال الحماية المدنية في محاصر ألسنة النيران المرتفعة ليصل عدد سيارات الإطفاء لأكثر من 20 سيارة وخزان مياه.