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قرار قضائي ضد سائق تريلا المتهم بدهس الطفل "زياد" بالسلام

08:13 م الجمعة 31 يناير 2025

حبس سائق متهم بدهس طفل

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كتب- أحمد عادل

قضت محكمة الجنح، بمعاقبة سائق "تريلا " المتهم بدهس الطفل "زياد" وإصابة شقيقته بمنطقة السلام، بالحبس عامين.

وأحالت النيابة العامة، سائق "تريلا" المتهم بدهس الطفل زياد وإصابة شقيقته في منطقة السلام، للمحاكمة الجنائية بتهمة القتل الخطأ.

وكان لقي زياد، شاب يبلغ من العمر 16 عامًا، مصرعه في حادث مأساوي على طريق السلام، بعدما ضحى بحياته لإنقاذ شقيقته “جنى” من الدهس تحت عجلات سيارة نقل ثقيل “تريلا”، أثناء توجهه لتوصيلها إلى درسها.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع حادث ووفاة شاب، وعلى الفور انتقلت قوة من قسم شرطة السلام إلى مكان الواقعة.

وبالانتقال والفحص، تبين وفاة “زياد محمد”، 16 سنة، وإصابة شقيقته بكدمات متفرقة بالجسد، وتم التحفظ على السائق للتحقيق معه، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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حبس سائق سائق تريلا دهس طفل الطفل زياد
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