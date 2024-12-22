إحالة أوراق المتهمين بقتل الممرض "مينا موسى" للمفتي

خرج باحثًا عن رزقٍ حلال وعاد جثة ممزقة.. مرافعة النيابة في قضية مقتل

كتب- أحمد عادل:

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، بإحالة أوراق المتهمين بقتل الممرض "مينا موسى" وتقطيع جسده لأشلاء بالزواية الحمراء، لفضيلة مفتي الجمهورية؛ لآخذ الرأي الشرعي في إعدامهما، وحددت جلسة 27 يناير للنطق بالحكم.

وقام ممثل النيابة العامة بتلاوة أمر إحالة المتهمين، ووجهت هيئة المحكمة للمتهمين بالتهمة المنسوبة إليهما وهي قتل المجني عليه الممرض "مينا موسى".

وقال المتهم الأول، إنه لا يتذكر أي شئ ويعاني من مرض بالقلب وطالب بتوفير العلاج له، بينما أنكر المتهم الثاني التهمة المنسوبة إليه قائلًا "والله ما عملت معاه حاجة".

وقد أحالت النيابة العامة المتهمين، لأنهما قتلا المجني عليه "مينا موسى" مع سبق الإصرار والترصد، بغرض طلب فدية من أسرته.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية في واقعة مقتل الشاب مينا بمنطقة الزاوية الحمراء في القاهرة تفاصيل ارتكاب المتهمين للواقعة، وأن المتهمَين طمعا في الحصول على مقابل مادي من والد الشاب، فخططا لنشر إعلان وهمي يطلب ممرضين لأحد الأشخاص بمرتب مغري ولاستدراج أي شخص بحجة توفير فرصة عمل في مجال التمريض، وسيكون المقابل المادي لها ضخم للغاية لإغراء الضحية.