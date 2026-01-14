استمرار حبس سائق نقل متهم بالاصطدام بسيارة شقيق إيمان العاصي

جددت جهات التحقيق المختصة، اليوم الأربعاء، حبس سائق سيارة نقل لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاصطدام بسيارة شقيق الفنانة إيمان العاصي وإحداث تلفيات بها، وذلك أثناء سيره بمدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة.

وأمرت النيابة بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية للوقوف على ملابسات الواقعة، وبيان ما إذا كان الاصطدام وقع عن عمد أو بطريق الخطأ، كما قررت التحفظ على السيارة النقل المتسببة في الحادث، وإخضاعها لفحص فني شامل لبيان حالتها وقت وقوع التصادم.

تعود أحداث القضية حينما تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بوقوع حادث تصادم داخل نطاق مدينة الشيخ زايد. وبانتقال رجال المباحث إلى موقع البلاغ، تبين اصطدام سيارة نقل بسيارة شقيق الفنانة إيمان العاصي، ما أسفر عن تلفيات بالمركبة دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وكشفت التحريات أن سائق النقل فرّ هاربًا عقب الواقعة، إلا أن فريق البحث تمكن من تحديد هويته وضبطه.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكابه الحادث، مشيرًا إلى أن التصادم وقع دون قصد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، وأُحيل المتهم للنيابة التي باشرت التحقيق، وقررت حبسه احتياطيًا على ذمة القضية.