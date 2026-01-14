كتب- صابر المحلاوي:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، من ضبط شبكة مكونة من 4 رجال و9 سيدات، بينهم 8 لهم معلومات جنائية، لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة الجيزة.

وخلال المداهمة تم ضبط 21 حدثًا من المعرضين للخطر بصحبتهم، أثناء قيامهم بالتسول وبيع السلع بطريقة إلحاحية، حيث اعترف المتهمون بالنشاط الإجرامي المنسوب إليهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، وتسليم الأحداث المجني عليهم لأهاليهم، مع أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتهم.

كما تم التنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول لأهليته في إحدى دور الرعاية المتخصصة لضمان حمايتهم ورعايتهم.