ضبط 6 متهمين اقتحموا مركز علاج طبيعي وسرقوا رواده تحت تهديد السلاح

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تبلغت به الأجهزة الأمنية بالقاهرة من مديرة مركز علاج طبيعي، مقيمة بدائرة قسم شرطة المرج، بتعرض المركز لواقعة سرقة بالإكراه، حيث قام 4 أشخاص مجهولين، بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء، بالدخول إلى المركز المشار إليه، والاستيلاء على مبالغ مالية وبعض المتعلقات الشخصية الخاصة بالمترددين عليه تحت تهديد السلاح، ثم لاذوا بالفرار.

وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم الأربعاء، إنه عقب إجراء التحريات وجمع المعلومات، تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وعددهم 6 أشخاص مقيمين بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة، وبحوزتهم بندقية خرطوش، وفرد خرطوش، و3 أسلحة بيضاء.

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، والسيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

