إعلان

تأجيل محاكمة 50 متهمًا في قضية "الهيكل الإداري للإخوان" لـ11 مارس

كتب : صابر المحلاوي

04:59 م 14/01/2026

محاكمة تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمحكمة بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة 50 متهمًا في القضية رقم 14739 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر، والمعروفة إعلاميًا بقضية الهيكل الإداري لجماعة الإخوان، وذلك لجلسة 11 مارس المقبل لسماع مرافعة النيابة العامة.

وجاء قرار المحكمة خلال جلسة اليوم الأربعاء، حيث حضر عدد من المتهمين وسط إجراءات أمنية مشددة داخل قاعة المحكمة وخارجها.

بحسب أمر الإحالة، فإن المتهمين من الأول وحتى السادس تولّوا قيادة جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، استهدفت – وفقًا للتحقيقات – تعطيل مؤسسات الدولة ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.

وأوضحت النيابة أن الجماعة، وفق ما أسفرت عنه التحريات، دعت إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، واستهداف المنشآت العامة، والعمل على الاعتداء على المواطنين وأفراد الأمن.

وأسندت النيابة للمتهمين من السابع وحتى الأخير تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهم الكامل بأغراضها ونشاطها المخالف للقانون.

كما نسبت للمتهمين أرقام 18 و20 و31 تهم التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية عبر منصات التواصل الاجتماعي، من خلال نشر رسائل ومحتويات تهدف – وفق التحقيقات – إلى تقويض الأمن وإثارة الاضطرابات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تأجيل محاكمة الهيكل الإداري للإخوان جنايات مدينة نصر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

لماذا الجنيه عكس اتجاهه الصاعد وانخفض مقابل الدولار لليوم الثاني؟
أخبار البنوك

لماذا الجنيه عكس اتجاهه الصاعد وانخفض مقابل الدولار لليوم الثاني؟
إيران تحذر: ينبغي على ترامب معرفة طريقه وإسرائيل تحاول جره إلى حرب
شئون عربية و دولية

إيران تحذر: ينبغي على ترامب معرفة طريقه وإسرائيل تحاول جره إلى حرب
حسام حسن يعلن تشكيل منتخب مصر لموقعة السنغال
رياضة محلية

حسام حسن يعلن تشكيل منتخب مصر لموقعة السنغال

التعليم تنفي صدور قرار بتدوير مديري المدارس مع بداية الفصل الدراسي الثاني
مدارس

التعليم تنفي صدور قرار بتدوير مديري المدارس مع بداية الفصل الدراسي الثاني
تردد القناة الجزائرية الناقلة لمباراة مصر والسنغال مجانًا في أمم أفريقيا
رياضة محلية

تردد القناة الجزائرية الناقلة لمباراة مصر والسنغال مجانًا في أمم أفريقيا

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

نيجيريا

- -
22:00

المغرب

السنغال

- -
19:00

مصر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

التعليم تصدر قرارًا بإعادة تسكين 30 ألف معلم مساعد بسبب ظروف قهرية
تردد القناة الجزائرية الناقلة لمباراة مصر والسنغال مجانًا في أمم أفريقيا
7 وزراء سابقين رؤساء لجان نوعية في مجلس النواب
التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام السنغال
استغاثة منتصف الليل.. كيف أنقذت قاطرات قناة السويس 12 بحاراً من قلب السفينة FENER؟
السفينة تتجه للغرق.. ماذا يحدث على متن FENER قرب شاطئ بورسعيد؟ - صور