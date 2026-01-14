تأجيل محاكمة 50 متهمًا في قضية "الهيكل الإداري للإخوان" لـ11 مارس

قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمحكمة بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة 50 متهمًا في القضية رقم 14739 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر، والمعروفة إعلاميًا بقضية الهيكل الإداري لجماعة الإخوان، وذلك لجلسة 11 مارس المقبل لسماع مرافعة النيابة العامة.

وجاء قرار المحكمة خلال جلسة اليوم الأربعاء، حيث حضر عدد من المتهمين وسط إجراءات أمنية مشددة داخل قاعة المحكمة وخارجها.

بحسب أمر الإحالة، فإن المتهمين من الأول وحتى السادس تولّوا قيادة جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، استهدفت – وفقًا للتحقيقات – تعطيل مؤسسات الدولة ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.

وأوضحت النيابة أن الجماعة، وفق ما أسفرت عنه التحريات، دعت إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، واستهداف المنشآت العامة، والعمل على الاعتداء على المواطنين وأفراد الأمن.

وأسندت النيابة للمتهمين من السابع وحتى الأخير تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهم الكامل بأغراضها ونشاطها المخالف للقانون.

كما نسبت للمتهمين أرقام 18 و20 و31 تهم التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية عبر منصات التواصل الاجتماعي، من خلال نشر رسائل ومحتويات تهدف – وفق التحقيقات – إلى تقويض الأمن وإثارة الاضطرابات.