10 مارس.. سماع مرافعة دفاع 8 متهمين في "خلية القروض"

قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 8 متهمين في القضية رقم 476 لسنة 2025 جنايات التجمع الخامس، والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية القروض"، لجلسة 10 مارس المقبل لسماع شهود الإثبات.

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضـياء عامر، وبحضور ممثل النيابة العامة وأعضاء الدفاع عن المتهمين.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين، خلال الفترة من أبريل 2022 وحتى نوفمبر من العام ذاته، ارتكبوا أفعالًا تهدف إلى الإضرار بالأموال والسوق المصرفي، وذلك من خلال إنشاء تطبيقات مالية لإقراض المواطنين خارج الإطار المسموح به قانونًا، وبما يخالف القواعد المنظمة للنشاط المصرفي.

كما نسبت إليهم النيابة العامة تمرير مكالمات تليفونية دولية دون الحصول على ترخيص من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مستعينين بأجهزة اتصالات لاسلكية غير مرخصة، بينها أجهزة "سيم بوكس"، جرى ضبطها بحوزتهم.

وأكد أمر الإحالة أن المتهمين استخدموا تلك الأجهزة لتمرير المكالمات الدولية بطريقة غير قانونية، ما يُعد اعتداءً على حقوق الدولة وتنظيم الاتصالات، فضلًا عن تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة عبر هذه الأنشطة.