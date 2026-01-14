النيابة العامة تُجري تفتيشًا على مركز إصلاح وتأهيل جمصة

في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بإجراء التفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة بمختلف محافظات الجمهورية، كلف سيادته فريقًا من أعضاء النيابة العامة بالانتقال لتفتيش مركز إصلاح وتأهيل جمصة (1).

وانتقل الفريق إلى المركز، حيث تفقد عنابر النزلاء، وتأكد من نظافتها وجاهزيتها وملاءمتها لأعدادهم، وخلوها مما قد ينتهك خصوصيتهم. كما استمع الفريق إلى عدد من النزلاء بشأن تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، ولم يُبدِ أيٌ منهم شكاوى، مؤكدين تمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.

كما شملت الزيارة تفقد المركز الطبي الملحق بمركز الإصلاح والتأهيل، والاطلاع على أوضاع النزلاء المترددين عليه، ومدى انتظامهم في تلقي الرعاية الطبية اللازمة، إلى جانب معاينة صيدلية المركز، ومناطق التريض، وأماكن الزيارة مع مراجعة دفاترها، فضلًا عن المبنى التعليمي، ودور العبادة، ومكتبة الاطلاع، والملاعب الرياضية، وغرف ممارسة الهوايات.

وفي ختام الزيارة، تفقد فريق النيابة العامة أماكن إعداد الطعام، للتحقق من صلاحية الأغذية، ومدى استيفائها للاشتراطات الصحية.

وأكدت النيابة العامة أنها ستواصل تباعًا تفتيش أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل، في إطار دورها في صون وحماية الحقوق والحريات، وإشرافها على الأماكن التي تُنفذ فيها الأحكام الجنائية، وفقًا للدستور والقانون، مع رصد ومتابعة أي شكاوى ترد في هذا الشأن.