الأمن يفحص فيديو مشاجرة بين طلاب أمام مدرسة بحدائق أكتوبر

تجري أجهزة الأمن بوزارة الداخلية تحريات موسعة بشأن مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر وقوع مشاجرة بين عدد من الطلاب أمام إحدى المدارس بمدينة حدائق أكتوبر، ظهر خلالها بعضهم يحمل أسلحة بيضاء.

ورصدت الأجهزة الأمنية الفيديو المتداول، والذي يُظهر مجموعة من الطلاب يتشاجرون أمام مدرسة تجريبية بالمنطقة، مع تبادل الاعتداء بالضرب بشكل عنيف، فيما قام أحدهم بإشهار سلاح أبيض أثناء المشاجرة.

وأثار المقطع حالة من الاستياء بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين باتخاذ إجراءات رادعة حيال الطلاب الذين ظهروا يحملون أسلحة داخل محيط المدرسة.

وفي سياق متصل، بدأت الأجهزة الأمنية فحص كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الواقعة، للتحقق من صحة الفيديو، وتحديد هوية أطراف المشاجرة، تمهيدًا لضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

