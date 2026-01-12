أودعت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار طه إبراهيم عبد العظيم، حيثيات حكمها في الدعوى رقم 6407 لسنة 2025 جنايات الجيزة والمقيدة برقم 548 لسنة 2025 كلي جنوب الجيزة، المُدان فيها رمضان صبحي ـ لاعب بيراميدز ـ ومنتحل صفته على أوراق امتحانات معهد الفراعنة بالحبس عامًا. والوسيط بالسجن 10 سنوات.

وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها، أن اللاعب رمضان صبحي، التحق بعد توقفه عن الدراسة في 2017 بالمعهد العالي لعلوم الحاسب ونظم المعلومات إلا أن إدارة المعهد فصلته من لاستنفاذ مرات الرسوب به نتيجة لعدم حضوره الامتحانات. إلا أن اللاعب أصر على مآربه في الحصول علي مؤهل عالي فقد دله أحد أصدقائه الرياضيين على المتهم الرابع "طارق"، بالوسط الرياضي بأنه يعمل وكيل لاعبين "سمسار لعيبة " في مجال كرة القدم والذي اشتهر عنه في المجال الرياضي على قدرته بالحاق من يرغب منهم بأيًا من المعاهد العليا.

وشرحت المحكمة في الحيثيات، أن اللاعب تواصل مع "سمسار اللاعيبة" من أجل حصوله على مؤهل عالي، وتم الاتفاق فيما بينهما على إلحاقه بمعهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق محل الواقعة والتابع لوزارة التعليم العالي بأبو النمرس ومدة الدراسة به أربعة سنوات يمنح الخريج بعدها درجة البكالوريوس وهي الغاية التي ينشدها "رمضان صبحي".

وتابعت الحيثيات، أن لاعب بيراميدز مد "سمسار اللاعيبة" (طارق) ـ المتهم الرابع في الدعوى ـ بكافة الأوراق والمستندات والشهادة اللازمة لإلحاقه بالمعهد، فالمتهم الرابع بتقديم تلك المستندات إلى إدارة شئون الطلبة بالمعهد وتم قيد اللاعب منذ العام الدراسي 2019/2020، نظرا لانشغال "رمضان" بممارسة رياضته والتي تستغرق كل وقته فلا وقت لديه لحضور الدراسة ولا حتى حضور الامتحانات وتحايلا منه و المتهم الرابع على منع فصله واستمرار قيده بالمعهد وتحقيقا للغاية التي ابتغاها كلاهما وهي حصول المتهم الثالث -رمضان صبحي- علي مؤهل عالي.

وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها، إلى أن اللاعب و "طارق" اتفقا على أن يستعين ـ الوسيط ـ بأحد الأشخاص لأداء الامتحانات بالمعهد بدلا من "رمضان صبحي" مقابل مبالغ مالية يدفعها له عن كل فصل في فصول الامتحانات بسنوات المعهد فاستعان المتهم الرابع بآخر مجهول لم تكشف التحقيقات عنه فدخل المجهول لأداء الامتحانات بالفرقة الدراسية الأولى بفصليها بدلا من اللاعب بعد أن أمده المتهم الرابع بالبيانات اللازمة وحضر المجهول إلى المعهد محل الواقعة في امتحانات الترمين الأول والثاني الفرقة الدراسية الأولى وكان يقوم بالتوقيع على كشوف الحضور والانصراف الخاصين بلجان الامتحانات في الترمين بتوقيعات نسبها زورا للمتهم الثالث وكان يقوم بتحرير إجابات كراسات الإجابة لتلك الفرقة بفصليها ناسبا ما يكتبه للمتهم الثالث "رمضان صبحي" على خلاف الحقيقة.

وذكرت المحكمة في حيثياتها، أن اللاعب لم يكتف بنجاحه في الفصول الدراسية بل استمر في اكتمال جرمه مع "طارق" مما جعل وقائع مزوره في صور وقائع صحيحة فقد عاود المتهم الرابع نفس الكره واستعان بمجهول لم تتوصل إليه التحقيقات وأمده بكافة البيانات والمستندات اللازمة لتنفيذ مآربها وتكررت ذات الأفعال التي سبق إتيانها بالفرقة الأولى بترميها وانتقل "رمضان صبحي" للفرقة الثالثة بالمعهد بناء على إجراءات مُزورة.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حُكمها، أن المتهم "طارق"، استعان بعامل مقهى "يوسف" ـ متهم أول في الدعوى ـ ليكمل ما بدأه والمتهم الثالث من أعمال إجرامية غرضها جعل واقعة مُزوره في صورة واقعة صحيحة وهي حصول لاعب بيراميدز علي مؤهل عالي وحصوله على اثباتات قيد تمكنه من السفر رفقة فريقه الرياضي في المنافسات الدولية فاتفق "طارق" مع "يوسف" على أن يؤدي الامتحانات المقررة للفرقة الثالثة بالمعهد بدلا من اللاعب مقابل مبلغ قدره 5 آلاف جنيه للفصل الدراسي الواحد و أمده بالبيانات والمستندات اللازمة لحضوره إلى المعهد وأداء الامتحانات بدلا من اللاعب.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن عامل المقهى ـ يوسف ـ حضر إلى مقر المعهد مع بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للفرقة الثالثة منتحل صفة اللاعب. وقام بالتوقيع على كشوف الحضور والانصراف في جميع مواد ذلك الفصل الدراسي، وحال تواجده بلجنة الامتحان رقم 27 بالمدرج رقم 15 بالمعهد محل الواقعة لأداء أول امتحان "مادة أعمال شركات سياحة 2"، للعام الدراسي 2024/2025، وحال ذلك تصادف مرور مدرس مساعد بالمعهد لتفقد سير عملية الامتحانات، ضبط المتهم متلبسا بالجريمة. وأقر بارتكاب الواقعة بالاشتراك والاتفاق مع المتهم الرابع "طارق".