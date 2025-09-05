ملكة جمال أمريكية تقتل رضيعها وتخفي جثته بكيس قمامة.. لن تتوقع السبب

كتب- أحمد الضبع:

ألقت شرطة مدينة ليكسينجتون بولاية كنتاكي الأمريكية القبض على لاكن سنيلينج، 21 عامًا، وهي ملكة جمال وعضو بفريق التشجيع بجامعة كنتاكي، بعد اتهامها بإخفاء جثة طفلها حديث الولادة داخل خزانة بمنزلها.

ووفق ما ذكرته قناة LEX 18 المحلية، فقد تلقت الشرطة بلاغًا الأربعاء الماضي بوجود رضيع فاقد الوعي داخل منزل في شارع "بارك أفينيو"، حيث تبين عند وصولها أن الطفل متوفى في حوالي العاشرة والنصف صباحًا.

وأشار محضر الضبط إلى أن الرضيع عُثر عليه ملفوفًا في منشفة داخل كيس قمامة أسود. وخلال التحقيقات، اعترفت سنيلينج بأنها وضعت طفلها حديث الولادة ثم حاولت إخفاء الأمر بتنظيف آثار الدماء والتخلص من أدوات التنظيف في الكيس نفسه، وفقا لصحيفة "ديلي ميل".

وبحسب صحيفة إندبندنت البريطانية، لم يحدد مكتب الطب الشرعي بمقاطعة فاييت حتى الآن السبب الرسمي لوفاة الطفل. فيما تواصل وحدة قضايا الضحايا الخاصة بمديرية شرطة ليكسينجتون التحقيق في الواقعة، بينما لا تزال المتهمة محتجزة بمركز توقيف المقاطعة.

تجدر الإشارة إلى أن ولاية كنتاكي تفرض منذ عام 2022 حظرًا شبه كامل على الإجهاض، دون استثناءات في حالات الاغتصاب أو سفاح القربى، باستثناء الحالات التي تهدد حياة الأم أو تعرض أعضائها الحيوية للخطر.

وبحسب الموقع الرسمي لجامعة كنتاكي، فإن سنيلينج كانت عضوة بفريق "ستنت" للتشجيع خلال المواسم الثلاثة الماضية، كما كانت تدرس برنامج "الدراسات متعددة التخصصات حول الإعاقة".

وعلى حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي، شاركت في يونيو الماضي منشورات عن مسابقات الجمال وصرحت أن حلمها الأكبر هو تكوين أسرة وأن تصبح أمًا.

