الجزيري وبن رمضان على الدكة.. تشكيل تونس لمواجهة تنزانيا بأمم أفريقيا

كشف سامي الطرابلسي المدير الفني لمنتخب تونس عن التشكيل الأساسي لنسور قرطاج في مواجهة تنزانيا، ضمن الجولة الثالثة لدور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية 2025.

منتخب تونس يخوض اللقاء وهو في المركز الثاني بترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، خلف نيجيريا المتصدر بـ6 نقاط، بينما تأتي تنزانيا في المركز الثالث بنقطة واحدة، بفارق النقاط عن أوغندا متذيل الترتيب.

ويبحث نسور قرطاج عن تحقيق الفوز لحسم التأهل إلى دور الـ16 والابتعاد عن الحسابات المعقدة في حال التعثر.

وجاء تشكيل منتخب تونس الأساسي كالتالي:

في حراسة المرمى: أيمن دحمان.

في الدفاع: منتصر الطالبي – ديلان برون – يان فاليري – علي العابدي.

في الوسط: إسماعيل الغربي – سيباستيان تونكتي – حنبعل المجبري.

في الهجوم: إلياس العاشوري – إلياس السخيري – حازم المستوري.

بينما يجلس على مقاعد البدلاء كل من: بشير بن سعيد، نور الدين فرحاتي، ياسين مرياح، محمد بن علي، آدم عروس، نادر الغندري، علي معلول، مرتضى بن وناس، فرجاني ساسي، حسام تقا، محمد الحاج محمود، محمد علي بن رمضان، نعيم السليتي، فراس شواط وسيف الدين الجزيري.