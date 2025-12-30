مدرب الزمالك يعلن الاعتذار عن عدم الاستمرار في منصبه

"بعد الهزيمة من المقاولون".. جدول ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر

أعلن أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الاعتذار عن عدم الاستمرار في منصبه بالقلعة البيضاء.

وكتب أحمد عبد الرؤوف، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "جمهور نادي الزمالك العظيم، تقدمت اليوم باعتذار رسمي عن عدم الاستمرار في مهمتي كمدير فني لنادي الزمالك، أغادر موقعي داخل النادي، لكن الزمالك سيظل حاضرًا في قلبي وعقلي، كيانًا كبيرًا تشرفت بالعمل من أجله وخدمته".

وأضاف: "سيبقى حبي وتقديري لنادي الزمالك وجماهيره دون تغيير، وسأظل دائمًا داعمًا ومخلصاً لهذا الكيان العريق، في كل وقت وتحت أي ظرف، شكرا لكل مجموعة العمل الذين تشرفت بالعمل معهم، شكرا لاعبين وجهاز طبي وإداري للنادي الزمالك ولن يكون للحديث بقيه، شكرا جمهور نادي الزمالك الوفي".

