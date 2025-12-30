إحداهن لاعبة وملكة جمال.. 20 صورة لأبرز مهن زوجات نجوم كرة القدم

أول تعليق من بيراميدز بعد الحكم بحبس رمضان صبحي

يلعب دور زوجات لاعبي الكرة المصريين جانب مهم في حياتهم اليومية، فبعضهن يعمل في الإعلام أو الرياضة أو الأنشطة الاجتماعية، وهو مالا يعلمه أبرز الجمهور الرياضي.

ويستعرض "مصراوي"، في السطور التالية، أبرز مهن زوجات لاعبي كرة القدم كالتالي:

1. ماجي صادق – زوجة محمد صلاح

– تدير العمل الخيري المرتبط بنشاطات اللاعب في نجريج بلدته الأصل.

2. يسرا الليثي – زوجة أحمد حسام “ميدو”

– تعمل في مجال الموضة وريادة الأعمال ولها شراكات مشاريع مع زوجها.

3. حنان المغربية – زوجة محمد النني الثانية

– صانعة محتوى وتمتلك علامة أزياء خاصة بها بمسمي "لمسة مراكش"

4. سلمى الجابري – زوجة أحمد رمضان “بيكهام”

– ملكة جمال مصر 2023 وخريجة إعلام، تعمل في مجالات الإعلانات والتجميل.

5. تقى القباني – زوجة أحمد طارق سليمان

– كابتن صالة جيم وتمارس العمل في اللياقة البدنية.

6. حنين خالد – زوجة محمد عواد

– تعمل في إذاعة “صوت الزمالك” ضمن فريق الإعداد الإذاعي.

7. لقاء الخميسي – زوجة محمد عبد المنصف

– ممثلة واستمرت في العمل الفني بعد الزواج.

8. ملك أحمد – زوجة حسام عبد المجيد

– تعمل في الإعلام والإذاعة، مرتبط اسمها بالراديو الرياضي بنادي الزمالك.

9. شهد مكرم – زوجة أحمد حمدي

– لاعبة كرة قدم محترفة في فريق سيدات الزمالك ومنتخب مصر للناشئات.

10. شيما صابر – زوجة رامي صبري (لاعب إنبي سابقًا/فاركو)

– إعلامية ومذيعة رياضية عملت في القنوات الرياضية وخاضة في التغطيات الخاصة بكرة القدم قبل الزواج.