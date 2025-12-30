الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، إحالة أوراق عاطل متهم بقتل زوجته طعنًا بسلاح أبيض إلى مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة يوم 26 يناير المقبل، للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار عبد الرحمن حافظ، رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار طارق الصيرفي، والمستشار شريف جبر، والمستشار عمر سليم، وسكرتير المحكمة أحمد يوسف حجاج.

تعود وقائع القضية رقم 9482 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة كرموز عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا بورود بلاغ بمقتل ربة منزل داخل الشقة سكنها في كرموز.

وتبين من التحقيقات أن المجني عليها "ر.ال.ع" ربة منزل تزوجت من المتهم "م.ر.ع" منذ سنوات، وأنجبت منه طفلين، ونشبت بينهما خلافات زوجية بعدما توقف عن توفير نفقاتهم وتركهم لمدة عامين دون مصدر دخل.

وبحسب أوراق القضية، عملت المجني عليها لتوفير متطلبات طفليها ولجأت إلى مقاضاة المجني عليه بنفقتها ونفقة الصغار ما دفعه خلال تلك الفترة إلى تهديدها في مكالمات هاتفية للتنازل عن قضية النفقة وحقها في شقة الزوجية.

وكشفت التحقيقات أن المتهم حضر ليلًا يوم الواقعة وكسر باب الشقة محل سكنها بقوة وعنف ودلف مشهرًا سلاح أبيض سكين وطعن المجني عليها عدة طعنات وذهب إلى المطبخ واستل سكين آخر مستكملًا التعدي عليها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة كرموز، وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت قرارها المتقدم.