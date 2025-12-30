تأجيل محاكمة المتهمين بقضية "خلية النزهة الإرهابية" لـ 9 مارس

كتب- محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الثانية إرهاب، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 41 متهمًا في القضية رقم 11149 لسنة 2024 جنايات النزهة، في القضية المعروفة بخلية النزهة الإرهابية، لجلسة 9 مارس لسماع الشهود.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر.

جاء في أمر الإحالة، أنه خلال الفترة من عام 1992 وحتى يوليو 2015، تولى المتهمون من الأول وحتى السادس قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية، بأن تولوا قيادة جماعة بجماعة الإخوان، بأن طوروا الجماعات المسلحة.

ووجه للمتهمين من السادس وحتى الـ21 تهمة الانضمام لتلك الجماعة، ووجه للمتهمين جميعا تهم تمويل الجماعة بالمال والأسلحة والذخيرة.

ووجه للمتهمين الـ 12 و13 و 14 و15 و16 و 30 و38 تهمة قتل المجني عليه "كمال. ه"، والشروع في قتل آخرين، كما وجه لبعض المتهمين تهم تفجير عبوة مفخخة عن بعد بالقرب من محكمة مصر الجديدة وبالقرب من مكتب بريد النزهة.

اقرأ أيضًا:

قرار جديد من الجنايات بشأن المتهمين بقتل نجل السفير السابق بالشيخ زايد

شلل مروري بشارع التسعين بالتجمع الخامس بعد انفجار ماسورة مياه | صور

قرار قضائي بشأن الاستئناف على رفض دعوى الحجر على ممتلكات نوال الدجوي