بعد الجولة الثالثة.. ماذا قدم منتخب مصر في دور المجموعات بأمم أفريقيا؟

تصدر المهاجم المغربي أيوب الكعبي، حديث الوسط الرياضي في الساعات الماضية وذلك بعد تألقه مع أسوط الأطلس في بطولة كأس الأمم الأفريقية الجارية.

ويتصدر الكعبي ترتيب هدافي كأس الأمم، ولكن ما جعله حديث الجماهير هو أهدافه التي أشتهر بها بالبطولة بعد تسجيل هدفين بنفس الطريقة "مقصية".

ويستعرض "مصراوي"، في السطور التالية الجانب الآخر في حياة أيوب الكعبي، وكيف كان طريقه شاقا حتي بات أبرو مهاجمي القارة.

من هو أيوب الكعبي مهاجم منتخب المغرب؟

أيوب الكعبي، المولود في 25 يونيو 1993 في الدار البيضاء المغربية، هو مهاجم دولي يلعب حاليًا مع نادي أولمبياكوس اليوناني وقائد خط هجوم منتخب المغرب.

نشأ الكعبي في حي درب ميلا بالدار البيضاء في ظروف أسرية متواضعة، واضطر لترك المدرسة في سن 15 عامًا للعمل ومساعدة أسرته، حيث بدأ العمل كمتدرب في النجارة قبل أن يركز بشكل كامل على كرة القدم.



بدأ الاحتراف في عمر 21 عامًا مع نادي الراسينغ بالدرجة الثانية المغربي، حيث سجل 25 هدفًا في 33 مباراة، ما جذب اهتمام الكشافة والفرق الكبرى.

لاحقًا انتقل إلى الوداد ونهضة بركان قبل أن يخوض تجارب احترافية في الصين وتركيا، وصولًا إلى أولمبياكوس اليوناني، حيث أصبح أحد هدافي الفريق البارزين في البطولات الأوروبية.

المسيرة الاحترافية في الأندية

راسينغ الدار البيضاء (2016–2017): 33 مباراة – 25 هدفًا

نهضة بركان (2017–2018): 24 مباراة – 12 هدفًا

خبي فورتشن الصيني (2018–2019): 28 مباراة – 9 أهداف

الوداد الرياضي (2019–2021): 38 مباراة – 22 هدفًا

هاتاي سبور التركي (2021–2023): 53 مباراة – 26 هدفًا

السد القطري (2023): 7 مباريات – 2 هدفًا

أولمبياكوس اليوناني (2023–حتى الآن): 74 مباراة – 47 هدفًا

أرقام ومسيرة ايوب الكعبي مع منتخب المغرب

انضم الكعبي إلى منتخب المغرب في 2018، وشارك في أكثر من 50 مباراة دولية وسجل حوالي 20 هدفًا حتى نهاية ديسمبر 2025.

أبرز لحظاته كانت هداف بطولة كأس الأمم الأفريقية للاعبين المحليين (CHAN) 2018 بتسجيله 9 أهداف، ما ساعد المغرب على التتويج باللقب.

في كأس أمم أفريقيا 2025، تألق الكعبي وقدم أهدافًا بارزة، منها أهداف بضربة مقصية أمام جزر القمر وزامبيا، ما أكسبه شهرة واسعة من الجماهير والمتابعين للبطولة.