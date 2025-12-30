بالصور.. أسوان تُكرم عباقرة "إيسف 2026"

أسوان - إيهاب عمران:

شهد اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، احتفالية علمية موسعة لتكريم الطلاب الفائزين في "المعرض المحلي للعلوم والهندسة" (إيسف 2026).

الحدث نظمه مركز التطوير التكنولوجي بمديرية التربية والتعليم، واستضافه فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

شهدت المنصة حضورًا أكاديميًا رفيع المستوى، ضم الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية، والدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتور فيصل عبد الحميد نائب رئيس الأكاديمية، إلى جانب محمود بدوي مدير عام مديرية التربية والتعليم بأسوان.

الاستثمار في "عقول المستقبل"

وفي كلمته للمكرمين، تجاوز الدكتور إسماعيل كمال عبارات الثناء التقليدية، معربًا عن فخره بما رآه من ابتكارات فنية تعكس "إصرارًا وعزيمة وروحًا معنوية عالية" لدى أبناء أسوان.

وأكد أن هؤلاء الطلاب ليسوا مجرد مشاركين، بل هم "مشروعات مبدعين" مؤهلين للمساهمة في نهضة مصر بسواعدهم القوية وعقولهم المتفتحة.

وربط المحافظ هذا الحدث بالاستراتيجية العامة للدولة، مؤكدًا أن المعرض يترجم عمليًا توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن "الاستثمار الأمثل للطاقات الإيجابية للشباب".

وأشار إلى أن الهدف الأسمى هو تأهيل هؤلاء الطلاب للمنافسة محليًا ودوليًا، مما يفتح الباب واسعًا أمام "ريادة الأعمال" والمشروعات القائمة على التكنولوجيا الحديثة، وهو ما يصب في النهاية في صالح "تنمية الدخل القومي" وبناء مستقبل واعد.

مراسم التتويج

اختتمت الفعاليات بمراسم تكريم رسمية، حيث قام المحافظ ورئيس الأكاديمية ومدير التعليم بتسليم الجوائز للطلاب الفائزين والمؤهلين للمرحلة القادمة، كما شمل التكريم أعضاء لجان التحكيم تقديرًا لدورهم العلمي، وتوج اللقاء بالصور التذكارية التي وثقت فرحة "علماء المستقبل".