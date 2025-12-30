شارك 26.. لاعبان لم يظهرا مع منتخب مصر بأمم أفريقيا.. من هما؟

تمكن منتخب مصر من حسم تأهله رسميًا إلى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في المغرب، والتي تستمر حتى 18 يناير المقبل.

واصطحب حسام حسن، المدير الفني للفراعنة، 28 لاعبًا في القائمة النهائية، شارك جميعهم في المباريات الثلاث بدور المجموعات، باستثناء لاعبين اثنين.

الاعبان اللذان لم يسجلا ظهورهما الأول في البطولة هما ثنائي خراس المرمي محمد صبحي وأحمد الشناوي، علماً أن قائمة المنتخب ضمت 4 حراس، شارك من بينهم الشناوي ومصطفى شوبير.

ماذا قدم منتخب مصر في دور المجموعات؟

تصدر الفراعنة كأول المجموعة الثانية في بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد تحقيق فوزين وتعادل ليحصد المنتخب 7 نقاط تاهل بها كمتصدر مجموعته.