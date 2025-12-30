مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

أوغندا

- -
18:00

نيجيريا

كأس الأمم الأفريقية

تنزانيا

- -
18:00

تونس

كأس الأمم الأفريقية

بوتسوانا

- -
21:00

الكونغو الديمقراطية

كأس الأمم الأفريقية

بنين

- -
21:00

السنغال

كأس رابطة الأندية

الأهلي

0 0
17:00

المقاولون العرب

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
21:30

بورنموث

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:15

وولفرهامبتون

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
22:15

أستون فيلا

جميع المباريات

شارك 26.. لاعبان لم يظهرا مع منتخب مصر بأمم أفريقيا.. من هما؟

كتب : محمد عبد الهادي

03:48 م 30/12/2025

منتخب مصر (2) (1)

تمكن منتخب مصر من حسم تأهله رسميًا إلى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في المغرب، والتي تستمر حتى 18 يناير المقبل.

واصطحب حسام حسن، المدير الفني للفراعنة، 28 لاعبًا في القائمة النهائية، شارك جميعهم في المباريات الثلاث بدور المجموعات، باستثناء لاعبين اثنين.

الاعبان اللذان لم يسجلا ظهورهما الأول في البطولة هما ثنائي خراس المرمي محمد صبحي وأحمد الشناوي، علماً أن قائمة المنتخب ضمت 4 حراس، شارك من بينهم الشناوي ومصطفى شوبير.

ماذا قدم منتخب مصر في دور المجموعات؟
تصدر الفراعنة كأول المجموعة الثانية في بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد تحقيق فوزين وتعادل ليحصد المنتخب 7 نقاط تاهل بها كمتصدر مجموعته.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية حسام حسن

جميع المباريات

أوغندا

- -
18:00

نيجيريا

تنزانيا

- -
18:00

تونس

بوتسوانا

- -
21:00

الكونغو الديمقراطية

بنين

- -
21:00

السنغال

