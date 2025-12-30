مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

أوغندا

- -
18:00

نيجيريا

كأس الأمم الأفريقية

تنزانيا

- -
18:00

تونس

كأس الأمم الأفريقية

بوتسوانا

- -
21:00

الكونغو الديمقراطية

كأس الأمم الأفريقية

بنين

- -
21:00

السنغال

كأس رابطة الأندية

الأهلي

- -
17:00

المقاولون العرب

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
21:30

بورنموث

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:15

وولفرهامبتون

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
22:15

أستون فيلا

تواجد مصري في مباراة السودان وبوركينا فاسو بأمم أفريقيا

كتب : محمد خيري

12:26 م 30/12/2025

منتخب السودان

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن تعيين الدولي المصري أمين عمر حكماً لمواجهة منتخبي السودان وبوركينا فاسو، المقررة غدًا الأربعاء في السادسة مساءً، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الخامسة بكأس الأمم الأفريقية المقامة في المغرب.

ويعاون أمين عمر في إدارة المباراة الحكمان المساعدان المصريان محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه، فيما يتولى الحكم التونسي محرز المالكي مهمة الحكم الرابع.

كما أسند «كاف» مهمة تقنية الفيديو «VAR» إلى الدولي المصري محمود عاشور، ويعاونه مواطنه حسام عزب حجاج.

كأس الأمم الأفريقية منتخب السودان مباراة السودان وبوركينا فاسو أمين عمر تحكيم مصري

