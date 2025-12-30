تواجد مصري في مباراة السودان وبوركينا فاسو بأمم أفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن تعيين الدولي المصري أمين عمر حكماً لمواجهة منتخبي السودان وبوركينا فاسو، المقررة غدًا الأربعاء في السادسة مساءً، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الخامسة بكأس الأمم الأفريقية المقامة في المغرب.

ويعاون أمين عمر في إدارة المباراة الحكمان المساعدان المصريان محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه، فيما يتولى الحكم التونسي محرز المالكي مهمة الحكم الرابع.

كما أسند «كاف» مهمة تقنية الفيديو «VAR» إلى الدولي المصري محمود عاشور، ويعاونه مواطنه حسام عزب حجاج.