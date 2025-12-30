بعد تهديد ترامب بشن هجمات على إيران.. طهران ترد بتحذير مضاد

(د ب أ)

وجهت إيران اليوم الثلاثاء تحذيرا شديد اللهجة ردا على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي قال إنه سيدعم شن المزيد من الضربات الإسرائيلية على إيران إذا رفضت البلاد اتفاقا نوويا جديدا.

وكتب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على منصة التواصل الاجتماعي إكس: "إن جمهورية إيران الإسلامية سترد باستمرار على أي عدوان وتجعل المعتدي يندم على فعلته".

وفي وقت سابق، حذر مستشار للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي الولايات المتحدة وإسرائيل من أن أي هجوم سؤدي إلى رد إيراني قوي. وقال علي شمخاني في منشور على إكس إن إيران لا تحتاج إلى إذن من دول أخرى فيما يتعلق بقدراتها الصاروخية أو للدفاع عن نفسها.

وخلال اجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقر إقامته في مار-إيه-لاجو بفلوريدا يوم الاثنين، قال ترامب إنه سيدعم هجمات إسرائيلية إضافية على إيران إذا رفضت طهران اتفاقا نوويا جديدا وواصلت تطوير برامجها الصاروخية والنووية.

وكانت إسرائيل قد شنت حربا ضد إيران لمدة 12 يوما في يونيو/حزيران، حيث قصفت منشآت نووية رئيسية في البلاد بالتعاون مع الولايات المتحدة، ورغم وقف إطلاق النار، لا يلوح في الأفق حل دبلوماسي للصراع بين العدوين اللدودين، وقد تداولت تقارير في كلا البلدين حول استئناف محتمل للحرب.

ووفقا لمعلومات إسرائيلية، تعمل إيران بشكل مكثف على إعادة بناء ترسانتها الصاروخية، التي تعتبرها إسرائيل، إلى جانب البرنامج النووي، تهديدا كبيرا، 0.وترفض إيران رفضا قاطعا أن يكون برنامجها الصاروخي محل مفاوضات.

ولفت ترامب أمس الاثنين إلى أنه قد يأمر بضربة أمريكية أخرى ضد إيران، مؤكدًا: "إذا تم تأكيد (رفض إيران لإبرام اتفاق جديد)، فهم يعلمون العواقب، وستكون العواقب وخيمة للغاية، وقد تكون أشد من المرة الماضية".