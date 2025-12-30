مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

أوغندا

0 1
18:00

نيجيريا

كأس الأمم الأفريقية

تنزانيا

0 1
18:00

تونس

كأس الأمم الأفريقية

بوتسوانا

- -
21:00

الكونغو الديمقراطية

كأس الأمم الأفريقية

بنين

- -
21:00

السنغال

كأس رابطة الأندية

الأهلي

0 3
17:00

المقاولون العرب

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
21:30

بورنموث

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:15

وولفرهامبتون

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
22:15

أستون فيلا

ديشامب يكشف سر متابعته لأمم أفريقيا ويرشح هذا الثلاثي للتتويج باللقب

كتب : محمد عبد الهادي

05:05 م 30/12/2025

ديديه ديشامب

كشف ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا عن سر متابعته لبطولة كأس الأمم الأفريقية والمنتخبات التي يراها الأقرب للتتويج باللقب في هذه النسخة.

وأوضح ديشامب في تصريحات لقناة “الشرق” السعودية أنه يتابع البطولة الأفريقية رغم فترة الإجازات، خاصة أن منتخب بلاده سيواجه منتخب السنغال في كأس العالم، مما يفرض عليه متابعة أغلب المباريات.

وأشار مدرب فرنسا إلى أن النسخة الحالية تضم أفضل منتخبات القارة الإفريقية، وأن منتخبات مصر والمغرب والكاميرون أبرز المرشحين للتتويج بكأس الأمم الأفريقية.

وتحدث ديشامب عن مستقبله التدريبي بعد نهاية مشواره مع منتخب “الديوك”، مؤكدًا أنه لا يفكر حاليًا في أي خطوة أخرى سوى التركيز على المشاركة في كأس العالم المقبلة، معترفًا في الوقت نفسه بأنه سيغادر تدريب فرنسا بعد انتهاء البطولة.

وتتواجد فرنسا مع السنغال في المجموعة التاسعة بكأس العالم، إلى جانب النرويج والمتأهل من الملحق العالمي الذي يضم بوليفيا والعراق وسورينام.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ديديه ديشامب أمم أفريقيا كأس الأمم الأفريقية

السودان

- -
18:00

بوركينا فاسو

بوتسوانا

- -
21:00

الكونغو الديمقراطية

غينيا الاستوائية

- -
18:00

الجزائر

بنين

- -
21:00

السنغال

