ديشامب يكشف سر متابعته لأمم أفريقيا ويرشح هذا الثلاثي للتتويج باللقب

كشف ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا عن سر متابعته لبطولة كأس الأمم الأفريقية والمنتخبات التي يراها الأقرب للتتويج باللقب في هذه النسخة.

وأوضح ديشامب في تصريحات لقناة “الشرق” السعودية أنه يتابع البطولة الأفريقية رغم فترة الإجازات، خاصة أن منتخب بلاده سيواجه منتخب السنغال في كأس العالم، مما يفرض عليه متابعة أغلب المباريات.

وأشار مدرب فرنسا إلى أن النسخة الحالية تضم أفضل منتخبات القارة الإفريقية، وأن منتخبات مصر والمغرب والكاميرون أبرز المرشحين للتتويج بكأس الأمم الأفريقية.

وتحدث ديشامب عن مستقبله التدريبي بعد نهاية مشواره مع منتخب “الديوك”، مؤكدًا أنه لا يفكر حاليًا في أي خطوة أخرى سوى التركيز على المشاركة في كأس العالم المقبلة، معترفًا في الوقت نفسه بأنه سيغادر تدريب فرنسا بعد انتهاء البطولة.

وتتواجد فرنسا مع السنغال في المجموعة التاسعة بكأس العالم، إلى جانب النرويج والمتأهل من الملحق العالمي الذي يضم بوليفيا والعراق وسورينام.