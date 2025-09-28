أغرب وأجمل الشواطئ في العالم.. رمال وردية وطحالب مضيئة

إذا كنت تحلم بالاسترخاء على شاطئ هادئ والاستمتاع بأشعة الشمس وصوت الأمواج، فقد كشف موقع «Tripadvisor» عن قائمته السنوية لأجمل الشواطئ حول العالم لعام 2025، التي شملت وجهات سياحية فريدة من نوعها تمتد عبر ست قارات و50 دولة.

وجاء في صدارة القائمة شاطئ إلافونيسي بجزيرة كريت اليونانية، الذي اشتهر برماله الوردية ومياهه الدافئة والصافية، ليحصد لقب «أفضل شاطئ في العالم». ويعد هذا الشاطئ وجهة مميزة خلال شهري مايو وسبتمبر، حيث ينعم الزوار بأجواء أكثر هدوءًا بعيدًا عن زحام موسم الذروة.

وفي المركز الثاني حلّ شاطئ بانانا في جزيرة بوكيت التايلاندية، الذي يعد مثاليًا لعشاق الرياضات البحرية مثل ركوب القوارب والطيران الشراعي، فيما يحتضن قاعه شعابًا مرجانية وأسماكًا ملونة تجذب الغواصين.

أما المركز الثالث فكان من نصيب شاطئ إيغل في أروبا، المعروف برماله البيضاء الناعمة ومياهه الهادئة التي تجعل منه وجهة مفضلة لممارسة مختلف الأنشطة المائية.

وفي الولايات المتحدة، حصد شاطئ سيستا في ولاية فلوريدا لقب أجمل شاطئ أمريكي ورابع أجمل شاطئ عالمي، بفضل رماله الناعمة وأصدافه البحرية. بينما جاء شاطئ برايا دا فاليسيا في البرتغال بالمركز الخامس، حيث تجمع منحدراته الذهبية الشاهقة بين الجمال الطبيعي والإثارة البصرية.

وقالت كريستين دالتون، رئيسة «Tripadvisor»، في بيان صحفي إن قوائم هذا العام «تعرض مزيجًا مبهرًا من أجمل المواقع الساحلية في العالم، ما يتيح لعشاق السفر خيارات واسعة تتنوع بين الطبيعة البكر والسواحل النابضة بالحياة».

أفضل 10 شواطئ في العالم لعام 2025 وفق «Tripadvisor»:

1- شاطئ إلافونيسي – كريت، اليونان

2- شاطئ بانانا – بوكيت، تايلاند

3- شاطئ إيغل – أروبا

4- شاطئ سيستا – فلوريدا، الولايات المتحدة

5- شاطئ برايا دا فاليسيا – البرتغال

6- شاطئ بلايا فاراديرو – كوبا

7- شاطئ بافارو – جمهورية الدومينيكان

8- شاطئ بلايا دي مورو – مايوركا، إسبانيا

9- شاطئ كيلينغكينغ – إندونيسيا

10- شاطئ ميرتوس